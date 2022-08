Covid in Sicilia: decremento settimanale di casi, ma gli Over 60 sono a rischio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nella settimana dal 15 al 21 agosto si registra un decremento dei nuovi casi di Covid in Sicilia con un’incidenza pari a 14.809 (-27%) e un valore cumulativo di 308/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nella settimana dal 15 al 21 agosto si registra undei nuovidiincon un’incidenza pari a 14.809 (-27%) e un valore cumulativo di 308/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi...

