Covid in Lombardia: 3.322 nuovi positivi, tasso al 13,6%. A Bergamo +358 casi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Coronavirus. I dati delle ultime 24 ore nel report regionale di mercoledì 24 agosto. Effettuati i oltre 24 tamponi. Calano i ricoverati nei reparti, leggero aumento nelle terapie intensive. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Coronavirus. I dati delle ultime 24 ore nel report regionale di mercoledì 24 agosto. Effettuati i oltre 24 tamponi. Calano i ricoverati nei reparti, leggero aumento nelle terapie intensive.

fattoquotidiano : Dai disastri con il Covid in Lombardia alla corsa per un seggio in Parlamento: il ritorno di Giulio Gallera, il gaf… - Dome689 : RT @webecodibergamo: Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento di mercoledì 24 agosto - AleRepossi : #Covid19: sono 197 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Region… - AnsaLombardia : Covid, Bertolaso: 'A marzo 2020 Lombardia grande abbandonata'. 'Lasciati soli, medici e infermieri si sono ammalati… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Attenti a '#Centaurus', la contagiosa sottovariante di #Omicron che potrebbe diventare dominante -