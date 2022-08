Covid e nuovi vaccini, a Genova la Sala Chiamata vicina alla riapertura: “Dosi agli over 50” (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’obiettivo di Alisa è immunizzare a breve altri 700 mila liguri. Ansaldi: “Ma il trend della circolazione del virus è in discesa” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’obiettivo di Alisa è immunizzare a breve altri 700 mila liguri. Ansaldi: “Ma il trend della circolazione del virus è in discesa”

