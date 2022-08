Covid, bollettino Italia del 24 agosto: 239 pazienti in rianimazione, 112 morti. Scende il tasso di positività (14%) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Oggi in Italia sono 25.389 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 35.360. Le vittime sono 112 in diminuzione ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Oggi insono 25.389 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 35.360. Le vittime sono 112 in diminuzione ...

interrisnews : Ecco i dati del #bollettino #Covid di oggi - TSTARANTO : Covid: il bollettino della Puglia del 24 agosto. 1582 casi su 11306 test. 190 nel tarantino - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: i dati dei casi e il bollettino di oggi: L'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epid… - LiveSicilia : Covid, più di 25mila nuovi positivi: oltre 100 le vittime – il bollettino - infoitsalute : Bollettino Covid, oggi in Italia 25.389 contagi e 112 morti per Coronavirus -