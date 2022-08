Costretti a mangiare uova crude | dipendenti messi alle strette

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Un’azienda punisce ise non raggiungono gli obiettivi: il caso dalla Cina. A raccontare tutto uno stagista: ecco cosa avrebbe dovutoper punizione. Sta facendo scalpore una notizia che arriva dall’estremo Oriente: sui social uno studente, tirocinante in un’azienda, ha rivelato che cosa gli è capitato durante il suo stage. foto Adobe stockL’azienda in questione si trova nella grande città di Zhengzhou, nella provincia dell’Henan. Uno studente universitario ha iniziato il suo tirocinio nella società in questione, non è specificato di che cosa di occupi, che ha interrotto perché disgustato dalla pratica disumana a cui sono sottoposti i. A quanto racconta il ragazzo i lavoratori che non raggiungono gli obiettivi prefissati dall’azienda vengono severamente puniti. Nessuna “punizione ...

MauroCapozza : RT @antonio_bordin: Ricordo un film distopico, Snowpiercer mi pare si chiamasse, dove i sopravvissuti della classe più infima erano costret… - tharros_nuraghe : RT @antonio_bordin: Ricordo un film distopico, Snowpiercer mi pare si chiamasse, dove i sopravvissuti della classe più infima erano costret… - marialauraloi : RT @antonio_bordin: Ricordo un film distopico, Snowpiercer mi pare si chiamasse, dove i sopravvissuti della classe più infima erano costret… - bfogli1 : RT @antonio_bordin: Ricordo un film distopico, Snowpiercer mi pare si chiamasse, dove i sopravvissuti della classe più infima erano costret… - luragiuseppe : RT @antonio_bordin: Ricordo un film distopico, Snowpiercer mi pare si chiamasse, dove i sopravvissuti della classe più infima erano costret… -

AgriFoodToday

... in diversi casi si èa chiudere ". Le proposte di Legambiente Cosa fare, dunque Secondo ... 'Prezzi al supermercato troppo alti, in autunno milioni di italiani non avranno da', a ...... che hanno registrato un tracollo del 4,4% su base annua, e nota "questo significa che gli italiani, per far fronte al rincaro dei prezzi e al caro - bollette , sonodi meno e ... Manca la senape, francesi in crisi costretti a mangiare lo 'snobbato' rafano dei tedeschi Angelo Gentili (Legambiente) spiega a Money.it che la situazione della filiera alimentare è grave e servono nuovi sostegni agli agricoltori, oltre che una strategia incentrata sulla sostenibilità.Con i rincari d’autunno sono a rischio alimentare molte persone, costrette a chiedere aiuto per mangiare e rappresentano la punta dell’iceberg delle difficoltà in cui rischia di trovarsi un numero cre ...