Corriere dello Sport – “Il Psg non metterà fuori rosa Navas e Paredes in caso di permanenza”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-24 17:44:38 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: La lista dei 15 esuberi “stellari” del Psg, stilata seppur non ufficialmente dal club a luglio prima della tournée asiatica che ha aperto la stagione, era piuttosto eterogenea, comprendendo giocatori che sono stati punti di forza della squadra negli ultimi anni ad elementi poco impiegati e collocati a tutti gli effetti sul mercato. Il Psg e i casi Draxler e Icardi Un mese dopo l’elenco è ancora piuttosto lungo e le cessioni già concretizzate si contano sulle dita di una mano, al punto che all’interno della società si sta facendo largo la consapevolezza di dover affrontare almeno la prima parte della stagione con diversi elementi non desiderati ancora a libro paga, tra i quali potrebbero rientrare Julian Draxler e Mauro Icardi, che secondo quanto riportato da ‘Rmc ...

RGimmelli : @Corriere Un signorile messaggio di speranza da un grande servitore dello Stato. - GiampaoloF : @Corriere Gente fradicia. I soliti personaggi dello spettacolo americani drogati, alcolizzati, depressi, nevrotici,… - infoitsport : Corriere dello Sport: 'Juve piatta e leggibile: c'è poco da stare Allegri' - Masssimilianoo : Praticamente come una rata di aiuti dello Stato. «Ita Airways? Vale 950 milioni». Ecco le offerte d’acquisto di Ce… - infoitsport : Corriere dello Sport: 'La Roma studia Torino tra Lukic e Zakaria' -

TUTTO mercato WEB

... la Megxit di Harry e Meghan nel 2020 con la rottura tra Windsor e Sussex, per non parlarescandalo Epstein nel quale è stato coinvolto il principe Andrea. E da ultimo la questione dell'"...Nuovi guai in vista per Cristiano Ronaldo . Dopo la notizia del ricorso in appello alla decisione di archiviazione circa le accuse di stupro avanzata da Katryn Mayorga, CR7 deve ora vedersela con la ... L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juve: "Milik, era destino" I rossoneri si sono allenati a Milanello sotto gli occhi attenti dei due dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara ...Il campione del mondo parla del rapporto con i rivali della Ferrari: "Apprezzo questo tipo di competizione, c'è molto rispetto" ...