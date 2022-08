Coronavirus | lo studio | rischio di sviluppare miocarditi 11 volte superiore tra i contagiati che tra i vaccinati

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Un nuovoscientifico, condotto sui dati di milioni di persone, smonta uno degli argomenti diffusi nella retorica no-vax: quello che il vaccino anti-Covid sia un fattore dirilevante per lo sviluppo die che il non vaccinarsi preserverebbe da questa eventualità. In realtà, a quanto emerso, il vero fattore disarebbe proprio l’infezione da Covid correlato a un tasso dinotevolmentea quello dei vaccini. La ricerca condotta sulle informazioni di milioni di individui di età pari oa 13 anni in Inghilterra ha portato a stimare che ildiuna miocardite negli individui nondopo l’infezione da COVID-19 – nel periodo che va tra il ...

