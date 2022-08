Coronavirus | i dati | 25 389 nuovi casi e 122 morti Il tasso di positività è al 14 | 6% con 174 227 tamponi

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono 25.389 icontagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Le vittime sono 112 e ildiè pari al 14,6%. I numeri sono il risultato deiche sono stati processati, 174.227 fra antigenici e molecolari. Sono 239 (ieri 254) i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-15), mentre gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.170, 208 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 727.812. Dimessi e guariti sono 20.818.775 , mentre il totale deidall’inizio della pandemia è di 21.721.630 e quello dei decessi è di 175.043. Questi idi sette giorni fa: 36.265 contagi, 128 vittime,disale al ...

Sono 1.824 i nuovi contagi daoggi, 24 agosto 2022 nel Lazio, secondo iCovid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I ricoverati sono 655 ( - 25), 39 le terapie intensive (+1) e ...... 196.703 Residenti fuori regione: 14.931 Provincia in definizione: 4.890