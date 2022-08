Coronavirus | 112 morti e 25 389 nuovi casi Il tasso di positività è al 14 | 6%

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il bollettino del 24 agosto 2022 Sono 112 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 134. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 25.389contagi. Sono 727.812 gli attualmente positivi nel Paese. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati nei reparti ordinari è di 6.170. Sono invece 239 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-15 rispetto a ieri). Di questi, 23 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 721.403 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 20.818.775. Tamponi ediI dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 174.227tamponi, mentre ildi ...

solops : Coronavirus COVID-19 Italia, i dati del 24 agosto 2022: +25.389 nuovi casi, 112 decessi - fainformazione : Covid al 24 agosto 2022: indice di positività al 14,57%, 112 i nuovi decessi 25.389 i nuovi casi di coronavirus r… - fainfocronaca : Covid al 24 agosto 2022: indice di positività al 14,57%, 112 i nuovi decessi 25.389 i nuovi casi di coronavirus r… - messina_oggi : Covid, 112 morti nelle ultime 24 ore, 25.389 i nuovi positiviMILANO (ITALPRESS) - Sono 25.389 i nuovi positivi a Co… - Mafara72 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 agosto: 25.389 nuovi casi, i morti sono 112 -

Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 1.810.641 casi di positività, 2.172 in più ... Rimini (140 su 170.610), Piacenza (105 su 93.), Cesena (100 su 101.878)...I nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 25.389, in diminuzione rispetto ai 35.360 di ieri. I morti sono, ieri ne erano stati segnalati 134. Scende il tasso di positività, che si ...ITALIA - L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la ...StampaIn Italia ci sono 25.389 nuovi casi di coronavirus a fronte di 174.227 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 35.360 con 207.761 test). Nelle ultime 24 ore sono sta ...