Conto corrente | tutti questi sono gratuiti | niente imposta di bollo

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Unconvedeve rispondere innanzitutto alle esigenze specifiche del correntista. Per alcuni deve prevedere l’azzeramento dell’di. Ecco alcuni conti che potete quindi valutare in questo caso In base alle esigenze di ognuno esiste probabilmente unche può soddisfarle. Per chi ha necessità specifiche riguardo la giacenza occorre cercare quelli L'articolo proviene da Consumatore.com.