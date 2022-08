Conferenza stampa Italiano: «Dopo Twente-Fiorentina sarà paradiso o inferno» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Conferenza stampa Italiano, l’allenatore della Fiorentina parla alla vigilia della sfida di Conference League con il Twente In Conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in vista del match di domani contro gli olandesi del Twente. SFIDA – «È una partita importantissima per chiudere il cerchio dello scorso anno. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma dobbiamo giocare ancora meglio dell’andata dove per un tempo siamo stati molto bravi, mentre poi abbiamo mollato. Dobbiamo stare più attenti e dobbiamo portare più qualità, sarebbe sbagliato venire qui per giocare in difesa. La partita non c’è bisogno nemmeno di definirla, può darci tanto per il prossimo futuro. Può diventare una partita ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022), l’allenatore dellaparla alla vigilia della sfida di Conference League con ilIn, il tecnico dellaVincenzoha parlato in vista del match di domani contro gli olandesi del. SFIDA – «È una partita importantissima per chiudere il cerchio dello scorso anno. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma dobbiamo giocare ancora meglio dell’andata dove per un tempo siamo stati molto bravi, mentre poi abbiamo mollato. Dobbiamo stare più attenti e dobbiamo portare più qualità, sarebbe sbagliato venire qui per giocare in difesa. La partita non c’è bisogno nemmeno di definirla, può darci tanto per il prossimo futuro. Può diventare una partita ...

