DiMarzio : .@acffiorentina: le parole di #Italiano alla vigilia della gara con il @fctwente #ConferenceLeague - glooit : Conference: Italiano; Domani è una finale, ci giochiamo futuro leggi su Gloo - TED_Dupree : RT @DiMarzio: .@acffiorentina: le parole di #Italiano alla vigilia della gara con il @fctwente #ConferenceLeague - sportface2016 : #ConferenceLeague Le parole di #Italiano alla vigilia di #Twente #Fiorentina - MkpoikankeUmoh : RT @DiMarzio: .@acffiorentina: le parole di #Italiano alla vigilia della gara con il @fctwente #ConferenceLeague -

Conferenza stampa, l'allenatore della Fiorentina parla alla vigilia della sfida diLeague con il Twente In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Vincenzoha parlato in vista del ...Così Vincenzopresentando il playoff di ritorno in programma domani alle 19 a Enschede, in Olanda, contro il Twente battuto all'andata per 2 - 1.''Abbiamo al momento solo l'1% in più dei ...''Normale che ci sia pressione perché domani ci giochiamo tanto, questa è una partita che è come una finale e può proiettarci in una competizione di prestigio, quindi è importantissima per il futuro d ...Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia del ritorno tra Fiorentina e Twente di Conference League ...