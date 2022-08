Come funziona il «modello Marche» di cui parla Chiara Ferragni e cosa c’entra il diritto all’aborto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo la storia su Instagram di Chiara Ferragni, in cui ha preso posizione sul tema dell’aborto nelle Marche attaccando Giorgia Meloni, è tornata alla ribalta la discussione sulla situazione dei diritti civili nella regione in questione. Nelle Marche, infatti, è stato denunciato in più occasioni un numero elevato di medici obiettori. Nel 2021 la Giunta regionale ha, poi, rifiutato di recepire le direttive nazionali del 2020 sulla pillola abortiva nei consultori giustificando la scelta perché nella regione ci sarebbe un basso tasso di natalità. «Questa regione, che Meloni indica Come modello per il Paese, è un laboratorio dei diritti negati, proprio Come il Texas e l’Ungheria di Orban», ha commentato in una nota il deputato dem Alberto Losacco, Commissario regionale del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo la storia su Instagram di, in cui ha preso posizione sul tema dell’aborto nelleattaccando Giorgia Meloni, è tornata alla ribalta la discussione sulla situazione dei diritti civili nella regione in questione. Nelle, infatti, è stato denunciato in più occasioni un numero elevato di medici obiettori. Nel 2021 la Giunta regionale ha, poi, rifiutato di recepire le direttive nazionali del 2020 sulla pillola abortiva nei consultori giustificando la scelta perché nella regione ci sarebbe un basso tasso di natalità. «Questa regione, che Meloni indicaper il Paese, è un laboratorio dei diritti negati, proprioil Texas e l’Ungheria di Orban», ha commentato in una nota il deputato dem Alberto Losacco, Commissario regionale del ...

