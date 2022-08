Colombia: droga, inviato Usa auspica permanenza cooperazione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il direttore dell'Ufficio nazionale statunitense per la politica di controllo della droga, Rahul Gupta, ha assicurato che il suo Paese spera di conservare la cooperazione con la Colombia nella lotta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il direttore dell'Ufficio nazionale statunitense per la politica di controllo della, Rahul Gupta, ha assicurato che il suo Paese spera di conservare lacon lanella lotta ...

micaelaanna07 : @Emilystellaemi2 beh prima di ascoltare il signore, io verificherei,con tutto il rispetto.I ribelli colombiani FARC… - 07Emmedi : la Colombia sta considerando di depenalizzare la droga in un esperimento per porre fine all’infinita “guerra alla d… - MarchezVousLuci : 'La guerra alla droga ha fallito'. La Colombia pensa alla liberalizzazione della cocaina - DefenseMichel : @FartFromAmerika Legalizzale le droghe leggere non gli basta. - Damianodanny1 : 'La guerra alla droga ha fallito'. La Colombia pensa alla liberalizzazione della cocaina -

Colombia: droga, inviato Usa auspica permanenza cooperazione Il direttore dell'Ufficio nazionale statunitense per la politica di controllo della droga, Rahul Gupta, ha assicurato che il suo Paese spera di conservare la cooperazione con la Colombia nella lotta agli stupefacenti, pur tenendo conto delle priorità del nuovo governo del presidente ... In Colombia la strada per la pace passa dal dialogo con i narcos La Colombia non è l'unico caso in cui la controversa questione se trattare o no con la criminalità ... le gang che terrorizzano il paese e vivono di traffico di droga. Vari tentativi erano sfociati in ... Agenzia ANSA Colombia: droga, inviato Usa auspica permanenza cooperazione Il direttore dell'Ufficio nazionale statunitense per la politica di controllo della droga, Rahul Gupta, ha assicurato che il suo Paese spera di conservare la cooperazione con la Colombia nella lotta a ... La Colombia sospende l’estirpazione forzata delle coltivazioni di coca Le forze di sicurezza colombiane non effettueranno più operazioni di sradicamento forzato delle colture di coca, secondo il direttore della polizia nazionale Henry Sanabria Cely, che ha sostenuto la n ... Il direttore dell'Ufficio nazionale statunitense per la politica di controllo della, Rahul Gupta, ha assicurato che il suo Paese spera di conservare la cooperazione con lanella lotta agli stupefacenti, pur tenendo conto delle priorità del nuovo governo del presidente ...Lanon è l'unico caso in cui la controversa questione se trattare o no con la criminalità ... le gang che terrorizzano il paese e vivono di traffico di. Vari tentativi erano sfociati in ... Colombia: droga, inviato Usa auspica permanenza cooperazione Il direttore dell'Ufficio nazionale statunitense per la politica di controllo della droga, Rahul Gupta, ha assicurato che il suo Paese spera di conservare la cooperazione con la Colombia nella lotta a ...Le forze di sicurezza colombiane non effettueranno più operazioni di sradicamento forzato delle colture di coca, secondo il direttore della polizia nazionale Henry Sanabria Cely, che ha sostenuto la n ...