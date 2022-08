Ciclismo | Giro di Germania 2022 | Filippo Ganna vince il prologo | anche Bettiol in Top-10

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildicomincia nel segno di. Il Campione del Mondo a cronometro ha conquistato il successo neldi Weimar. Una mini tappa di 2.6 km all’interno della cittadina tedesca, conche ha chiuso con il miglior crono di 2’56?89, confermando i pronostici della vigilia. Davvero eccellente la prestazione di uno dei favoriti per la vittoria finale, il neerlandese Bauke Mollema. Il corridore della Trek-Segafredo ha concluso al secondo posto a soli due secondi da, precedendo di un secondo il tedesco Nils Politt (Bora-Hansgrohe). Vuelta a España: la Spagna torna are in un Grande, ci pensa Marc Soler! Rudy Molard nuovo leader Quarto l’olandese della ...