Ciclismo | Filippo Ganna | “Non ho usato la bici da crono E’ da pazzi | ma è andata bene”

Filippo Ganna ha messo la sua firma nel prologo del Giro di Germania 2022. Il corridore della Ineos Grenadiers si è imposto con due secondi di vantaggio sull'olandese Bauke Mollema e tre sul tedesco Nils Politt. Una mini tappa di 2.6 km all'interno della cittadina tedesca, con Ganna che ha chiuso con il miglior crono di 2'56?89, confermando i pronostici della vigilia. Queste le parole del Campione del Mondo, raccolte da WielerFlits: "Sono tornato in gara con la squadra dopo il Tour de France con una bella tappa. In questo Giro di Germania ci sarà parecchia salita da affrontare, ma siamo qui con una squadra forte e giovane. Oggi siamo felici di quel che siamo riusciti a fare".

