Christian De Sica | l’attrice Gaia Nanni critica i suoi cinepanettoni e lui replica | «Ma chi te vo» Ovazione sui social

(Di mercoledì 24 agosto 2022)Desta vivendo una nuova giovinezza grazie ai. Dopo essersi scagliato contro gli atteggiamenti “cafoni” degli influencer, hato, in perfetto stile cinepattone, ad un’intervista rilasciata dain una delle sue risposte al quotidiano ha preso le distanze da quei film.Deci ha preso gusto e attraverso iprofilifa sentire la sua voce e conquista nuovi follower. Su Instagram l’attore ha postato uno stralcio dell’intervista cheha rilasciato all’edizione toscana del Corriere della Sera in cui prende apertamente le distanze da lui e dal mondo dei cinepattoni di cui De ...

trash_italiano : Livello di pienezza: Christian De Sica - CambiamentoDel : L'attrice fiorentina ha dichiarato di volersi tenere lontana dai cinepanettoni di De Sica e l'attore romano su… - ilgiornale : L'attrice fiorentina ha dichiarato di volersi tenere lontana dai cinepanettoni di De Sica e l'attore romano su Inst… - NOprisonersEVER : @leonidafem Si ma magnasse tranquillo pure Christian de Sica. Anche meno - DanieleGoegan : RT @Dio: Comunque Christian De Sica ha detto che siete cafoni. -

Detirato in ballo da una interprete fiorentina, Gaia Nanni pare che le abbia risposto a tono sui social. In quest'ultimo periodo pare che il noto attore Christin Destia facendo ...Deè sempre più protagonista su Instagram. Dopo essere sbottato contro i "cafoni" di Ferragosto , sempre pronti a condividere foto di ristoranti e uscite in yacht, l'attore romano ha ...Christian De Sica tirato in ballo da una interprete fiorentina, Gaia Nanni pare che le abbia risposto a tono sui social. In quest'ultimo periodo pare che il noto attore Christin De Sica stia facendo p ...Christian De Sica sta vivendo una nuova giovinezza grazie ai social. Dopo essersi scagliato contro gli atteggiamenti "cafoni" degli influencer, ha replicato, in perfetto ...