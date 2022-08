Chiara Ferragni su Instagram: “Il diritto all’aborto non si tocca”. E fa l’esempio (negativo) delle Marche governate da Fratelli d’Italia (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’influencer pubblica una story su questo delicato tema politico spiegando che se vince il partito di Meloni c’è il rischio che l’interruzione di gravidanza diventi impossibile in tutta Italia Leggi su lastampa (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’influencer pubblica una story su questo delicato tema politico spiegando che se vince il partito di Meloni c’è il rischio che l’interruzione di gravidanza diventi impossibile in tutta Italia

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - SkyTG24 : 'Aborto impossibile nelle Marche a causa di FdI', la denuncia di Ferragni su Instagram - Corriere : Aborto, Chiara Ferragni si schiera: «Un diritto che rischia di scomparire» - smilypapiking : RT @MariAgo2017: Well done Chiara #Ferragni! Ferragni contro Meloni e FdI sull'aborto negato nelle Marche: 'Ora è il nostro tempo di agir… - Gabriel87499256 : RT @M49liberorso: #Elezioni2022 Chiara #Ferragni lancia sul suo profilo Instagram una campagna contro Fratelli d'Italia: 'È il momento di a… -