Chiara Ferragni per il diritto all'aborto: "Stop alla politica della Destra, è ora di agire" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chiara Ferragni si schiera a favore dell'aborto e invita a non votare, alle prossime elezioni, chi mette in pericolo questo diritto fondamentale. A luglio, pochi giorni dopo la sentenza negli Usa, era stato suo marito Fedez a dire la sua sulla scelta della Corte Suprema di rovesciare la Roe v. Wade, definendola "una me**a". Poi, guardando al nostro Paese, che sappiamo avere gravi problemi di accesso all'interruzione di gravidanza nonostante questa sia tutelata dalla legge 194/1978, era stato altrettanto duro: "In Italia i movimenti pro-vita hanno tentato subito di cavalcare la cosa per riaprire il dibattito anche qui, ma il Vaticano prima di prendere posizione su questo, dovrebbe disinvestire dalla case farmaceutiche che producono anche pillole contraccetive".

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - annabiso73 : RT @GiusCandela: Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di follower ha… - fefebaraonda : RT @lauraboldrini: La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'#aborto… -