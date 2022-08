Chiara Ferragni la nuova Bonino: chiappe al vento e lotta per l’aborto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chiara Ferragni, come Emma Bonino, ha poche ossessioni ma buone: i soldi, la vanità (anche se è meglio chiamarla “visibilità”), l’aborto. E, forse, ottenere un posto a tavola col Pd. Nell’attesa, ecco la “imprenditrice digitale” cavalcare una delle issue della sinistra decrepita, l’interruzione di gravidanza ossessiva. Lo fa nel suo curioso modo tra il situazionista e il patafisico: «FdI – scandisce, ovviamente su Instagram – ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni. Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano». Ssì, come direbbe Raimondo Vianello. Di sfondo, un selfie di una camera operatoria con un lettino nero. Agire come? Coi “contenuti” sui social, è chiaro. Così lei posta, i ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 24 agosto 2022), come Emma, ha poche ossessioni ma buone: i soldi, la vanità (anche se è meglio chiamarla “visibilità”),. E, forse, ottenere un posto a tavola col Pd. Nell’attesa, ecco la “imprenditrice digitale” cavalcare una delle issue della sinistra decrepita, l’interruzione di gravidanza ossessiva. Lo fa nel suo curioso modo tra il situazionista e il patafisico: «FdI – scandisce, ovviamente su Instagram – ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni. Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano». Ssì, come direbbe Raimondo Vianello. Di sfondo, un selfie di una camera operatoria con un lettino nero. Agire come? Coi “contenuti” sui social, è chiaro. Così lei posta, i ...

