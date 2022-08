Chiara Ferragni | ecco quanto vale la sua collezione di scarpe | borse e vestiti

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Vi siete mai chiestiladidi? «Siamo su vette altissime». Lo scrive Leggo.it rilanciando un video di Funweek. Un guardaroba dal valore enorme. «Appassionata d’alta moda, si legge nel video, la fondatrice di The Blonde Salad possiede un guardaroba iconico e dal valore enorme»., le varie collezioni Edle elencate una per una le varie collezioni. Si parte con le. «Possiede almeno venti modelli diHermès, soprattutto le Birkin, di cui una in pelle di coccodrillo, dal valore di oltre 90mila euro. Inoltre ha tante Chanel, Prada, Versace e Louis Vuitton, tanto che l’ammontare ...

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - SkyTG24 : 'Aborto impossibile nelle Marche a causa di FdI', la denuncia di Ferragni su Instagram - Corriere : Aborto, Chiara Ferragni si schiera: «Un diritto che rischia di scomparire» - ZPeppem : RT @M49liberorso: #Elezioni2022 Chiara #Ferragni lancia sul suo profilo Instagram una campagna contro Fratelli d'Italia: 'È il momento di a… - gervasoni1968 : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni contro Giorgia Meloni e FdI: 'Nelle Marche impediscono l'aborto. Facciamoci sentire alle elezioni' http… -

Fratelli d'Italia 'ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni'.entra in campagna elettorale e attacca il partito di Giorgia Meloni. ' Ora è il nostro tempo di agire e far si che queste cose non accadano ' scrive l'influencer, seguita da oltre 27 ...L'attacco frontale arriva non da un leader politico del centrosinistra, bensì da, imprenditrice e influencer più famosa d'Italia e tra le più seguite al mondo., che non è ...L'influencer ha condiviso su Instagram una storia in cui ha criticato la scelta della Regione di opporsi all'aborto farmaceutico nei consultori.Anche Chiara Ferragni contro Giorgia Meloni. Sono sempre di più, gli artisti e gli influencer che si stanno scagliando contro la politica ...