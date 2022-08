Chiara Ferragni contro Fdi e Meloni: 'Nelle Marche hanno reso impossibile l'aborto' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chiara Ferragni irrompe nella campagna elettorale. La nota fashion blogger e influencer ha infatti pubblicato sui propri profili una feroce critica alla giunta regionale delle Marche, rea di rendere ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 agosto 2022)irrompe nella campagna elettorale. La nota fashion blogger e influencer ha infatti pubblicato sui propri profili una feroce critica alla giunta regionale delle, rea di rendere ...

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - BasilioPetruzza : RT @GiusCandela: Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di follower ha… - ilcenso : RT @M49liberorso: #Elezioni2022 Chiara #Ferragni lancia sul suo profilo Instagram una campagna contro Fratelli d'Italia: 'È il momento di a… -