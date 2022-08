“Chiamate l’esorcista” | Travaglio senza pietà contro Di Maio che ha rinnegato pure il Rdc

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Dirinnega se stesso, Dirinnega la sua creatura, il reddito di cittadinanza così come l’aveva concepito.grida: ““. Vari quotidiani e siti oggi commentano l’ennesima piroetta del ministro degli Esteri sulla misura simbolo del suo ex partito, il M5S, da sempre criticato dal centrodestra e misura mai votata da FdI. Una giravolta in grande stile esibita al Meeting di Rimini: “Il Rdc va mantenuto solo per i disabili”. Libero ironizza che ormai solo il Pd è rimasto tetragono a difenderlo. Ma l’articolo più spassoso lo scrive il direttore del Fatto Quotidiano. E’ sua la palma dell’articolo più “impietoso” (e spassoso) verso ‘Giggino’, che “nacque incendiario e divenne pompiere”. Una demolizione in tre tappe., demolizione in tre tappe di ...