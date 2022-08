“Chelsea su Leao, la verità. Le mosse di Inter e Fiorentina” | VIDEO (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, è corteggiato dal Chelsea. Il Milan, però, non vuole cederlo adesso. Protagoniste del calciomercato anche Inter e Fiorentina, alla caccia di Francesco Acerbi e Antonín Barák. Il VIDEO con tutte... Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rafael, attaccante portoghese classe 1999, è corteggiato dal. Il Milan, però, non vuole cederlo adesso. Protagoniste del calciomercato anche, alla caccia di Francesco Acerbi e Antonín Barák. Ilcon tutte...

AntoVitiello : @Theo19K @PietroMazzara @DiMarzio Ma guarda al momento non ci sono offerte ufficiali dal Chelsea per #Leao. Parere… - marcoconterio : ?????? Secondo l'autorevole giornale inglese @TimesSport il #Chelsea sarebbe al lavoro per provare il colpo Rafael Leao dal #Milan - Gazzetta_it : L'ombra del Chelsea su #Leao. Ma lui e il #Milan fanno muro - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: '@ChelseaFC su @RafaeLeao7, la verità. Le mosse di @Inter e @acffiorentina' | #VIDEO - #Calciomercato @acmilan #ACMilan #… - herbertharriola : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Leao accostato al Chelsea, ma il giocatore e il Milan vogliono andare avanti assieme -