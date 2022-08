Chelsea, Leao resta nel mirino: il Milan lo valuta 150 milioni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una settimana alla fine del mercato, un obiettivo difficile da raggiungere. Il Chelsea non molla Rafa Leao e nei prossimi giorni farà... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una settimana alla fine del mercato, un obiettivo difficile da raggiungere. Ilnon molla Rafae nei prossimi giorni farà...

