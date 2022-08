Chelsea, la risposta del Barcellona: per Aubameyang ci vogliono 30 milioni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Barcellona ha risposto all’interesse del Chelsea nei confronti di Aubameyang: per chiudere l’affare ci vogliono 30 milioni Secondo quanto riferito da Gerard Romero, il Barcellona sarebbe si disposto a cedere Pierre-Emerick Aubameyang, ma senza fare sconti. Il club blaugrana avrebbe chiesto al Chelsea, in cambio del cartellino del gabonese, 30 milioni di euro, suddivisi in 25 di parte fissa e 5 di bonus. Se dovesse arrivare il sì dei londinesi, l’affare si chiuderebbe subito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilha risposto all’interesse delnei confronti di: per chiudere l’affare ci30Secondo quanto riferito da Gerard Romero, ilsarebbe si disposto a cedere Pierre-Emerick, ma senza fare sconti. Il club blaugrana avrebbe chiesto al, in cambio del cartellino del gabonese, 30di euro, suddivisi in 25 di parte fissa e 5 di bonus. Se dovesse arrivare il sì dei londinesi, l’affare si chiuderebbe subito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

