Champions League, domani i sorteggi: le possibili avversarie del Napoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) sorteggi Champions League – Nella giornata di domani alle ore 18 si svolgeranno ad Istanbul i sorteggi di Champions League. Dopo due anni di attesa, la competizione europea tornerà finalmente nella casa del Napoli in quel di Fuorigrotta: per la prima volta gli azzurri giocheranno la Champions allo stadio rinominato "Maradona" dopo la scomparsa del più grande di tutti i tempi. I partenopei grazie al terzo posto dello scorso campionato, si sono guadagnati il merito di disputare la competizione europea più importante per club. Rispetto all'ultima partecipazione al torneo, il Napoli è profondamento mutato: sulla panchina ci sarà Spalletti e non più Gattuso ma soprattutto ci saranno nuovi ...

