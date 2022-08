"Centrodestra favorito? Sì ma...". Veronica Gentili, la strana profezia sul voto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Accendi la tv ad agosto, metti Retequattro e ci trovi lei: Veronica Gentili. Altre trasmissioni di approfondimento politico hanno preso uno stop per tornare a settembre. Controcorrente no, è andata avanti. Così la conduttrice è rimasta in città, con la sua squadra, con i gatti Stipsi e Palmiro. Hai rinunciato alle vacanze per raccontare la campagna elettorale più strana della storia. Fatica? «Sorrido quando arrivano i politici in trasmissione e si lamentano per questa campagna elettorale estiva. Io rispondo: "Ma lo dite proprio a me?!". Che poi, sono sempre andata in onda d'estate e, devo dire, ne ho viste già di tutti i colori». Meglio quando i politici si facevano 50 giorni di ferie. «Dire che l'estate sia un periodo tranquillo per l'informazione politica è un luogo comune. Tutto è un po' cambiato. Dall'anno del Papeete e del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Accendi la tv ad agosto, metti Retequattro e ci trovi lei:. Altre trasmissioni di approfondimento politico hanno preso uno stop per tornare a settembre. Controcorrente no, è andata avanti. Così la conduttrice è rimasta in città, con la sua squadra, con i gatti Stipsi e Palmiro. Hai rinunciato alle vacanze per raccontare la campagna elettorale piùdella storia. Fatica? «Sorrido quando arrivano i politici in trasmissione e si lamentano per questa campagna elettorale estiva. Io rispondo: "Ma lo dite proprio a me?!". Che poi, sono sempre andata in onda d'estate e, devo dire, ne ho viste già di tutti i colori». Meglio quando i politici si facevano 50 giorni di ferie. «Dire che l'estate sia un periodo tranquillo per l'informazione politica è un luogo comune. Tutto è un po' cambiato. Dall'anno del Papeete e del ...

rep_genova : Candidati in Liguria, tutti i nomi delle liste per le elezioni: centrodestra favorito, la sfida per il centrosinist… - rep_genova : Candidati in Liguria, tutti i nomi delle liste per le elezioni: centrodestra favorito, la sfida per il centrosinist… - rep_genova : Candidati in Liguria: le liste per le elezioni, centrodestra favorito, la sfida per il centrosinistra [di Matteo Ma… - rep_genova : Candidati in Liguria: le liste per le elezioni, centrodestra favorito, la sfida per il centrosinistra [di Matteo Ma… - rep_genova : Candidati in Liguria: le liste per le elezioni, centrodestra favorito, la sfida per il centrosinistra [di Matteo Ma… -