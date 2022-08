Caro Salvini, le sanzioni fanno (molto) più male alla Russia. La lezione di De Blasi (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Non vorrei che le sanzioni stiano alimentando la guerra”. Martedì, dal palco del Meeting di Rimini, Matteo Salvini ha tirato fuori un ritornello già sentito, anche se ammorbidito e declinato secondo i tempi che corrono. Il leader della Lega ha messo in dubbio l’utilità delle misure, imposte per contrastare la capacità russa di finanziare l’invasione dell’Ucraina, utilizzando la stessa argomentazione che sono soliti utilizzare al Cremlino. “Bisogna guardare i numeri. L’avanzo commerciale della Russia è 70 miliardi di dollari, per la prima volta nella storia il sanzionato ci guadagna. Chiedo di valutare l’utilità dello strumento: se funziona andiamo avanti, ma se funziona al contrario rischiamo di andare avanti dieci anni. Uno strumento che doveva dissuadere Putin nell’attacco finisce con il favorirne l’economia”, ha detto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Non vorrei che lestiano alimentando la guerra”. Martedì, dal palco del Meeting di Rimini, Matteoha tirato fuori un ritornello già sentito, anche se ammorbidito e declinato secondo i tempi che corrono. Il leader della Lega ha messo in dubbio l’utilità delle misure, imposte per contrastare la capacità russa di finanziare l’invasione dell’Ucraina, utilizzando la stessa argomentazione che sono soliti utilizzare al Cremlino. “Bisogna guardare i numeri. L’avanzo commerciale dellaè 70 miliardi di dollari, per la prima volta nella storia il sanzionato ci guadagna. Chiedo di valutare l’utilità dello strumento: se funziona andiamo avanti, ma se funziona al contrario rischiamo di andare avanti dieci anni. Uno strumento che doveva dissuadere Putin nell’attacco finisce con il favorirne l’economia”, ha detto ...

