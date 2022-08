Caro energia | tutte le ricette dei partiti

arrigoni_paolo : Le proposte di #Letta per combattere il caro-energia sono un’autentica presa in giro: già sarà difficile un Price C… - amendolaenzo : Caro energia e costo delle bollette, ambiente e dignità del lavoro. In questa campagna teniamo i piedi per terra.… - nzingaretti : Difendiamo le persone, le famiglie e le imprese dal caro #bollette. Bene @EnricoLetta: dal @pdnetwork cinque azioni… - Vera87072826 : Dopo approfondita riflessione, la redazione ha concluso che la colpa del caro energia è di PippoCamminaDritto. ?? D… - infoiteconomia : Caro Energia e Elezioni: i programmi dei partiti! -

VeronaEconomia.it

'Ilbollette - spiega la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise - sta diventando una ...De Luise - è necessario estendere anche alle piccole imprese il credito d'imposta per l'...Si spenderà in media il 7% in più rispetto allo scorso anno, pesanoe crisi materie prime (carta, tessile, plastica eccetera)" , spiega il Codacons. Ma non è l'unica spesa: bisognerà poi ... Caro energia: come affrontarlo - Veronaeconomia.it La "questione sociale" deve essere al centro dell'agenda politica della campagna elettorale: lo ha chiesto a partiti e leader politici la Cisl Basilicata, in una nota diffusa dal segretario regionale, ...L’aumento record del gas ha un effetto valanga sulla spesa alimentare con l’esplosione dei costi per l’acquisto dei fertilizzanti a base di azoto necessari per far crescere le coltivazioni ...