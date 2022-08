Caro bollette choc: in autunno 250mila italiani rischiano di perdere il lavoro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Sparate sloganistiche, attacchi incrociati, dispetti da fanciulli immaturi. In campagna elettorale la politica italiana dà il peggio di sé. Non è una novità, siamo di fronte a un grande classico riproposto puntualmente ai cittadini. Sarebbe quasi divertente, non fosse tremendamente noioso e soprattutto pericoloso. Perché mentre lor signori si punzecchiano, gli italiani si preparano a un autunno da incubo. Le stime sono purtroppo impietose. L’ultima, quella di Confesercenti, ci dice che a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia e del Caro bollette sono a rischiano di chiudere 90mila imprese, più o meno il 10% del totale operante nel commercio. Parliamo di 250mila posti di lavoro in fumo. Il tutto perché queste imprese non potranno affrontare gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Sparate sloganistiche, attacchi incrociati, dispetti da fanciulli immaturi. In campagna elettorale la politica italiana dà il peggio di sé. Non è una novità, siamo di fronte a un grande classico riproposto puntualmente ai cittadini. Sarebbe quasi divertente, non fosse tremendamente noioso e soprattutto pericoloso. Perché mentre lor signori si punzecchiano, glisi preparano a unda incubo. Le stime sono purtroppo impietose. L’ultima, quella di Confesercenti, ci dice che a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia e delsono adi chiudere 90mila imprese, più o meno il 10% del totale operante nel commercio. Parliamo diposti diin fumo. Il tutto perché queste imprese non potranno affrontare gli ...

