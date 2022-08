Carburanti “green” per l’aviazione: il progetto italiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e il Politecnico di Torino hanno sottoscritto un importante accordo di collaborazione della durata di tre anni volto ad analizzare e promuovere l’utilizzo di nuovi Carburanti sostenibili nel settore dei trasporti, con specifico riferimento al settore dell’aviazione. L’obiettivo è quello di definire, in collaborazione con ENAC, una roadmap nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del settore, la sua integrazione nelle iniziative Internazionali (UN-ICAO) ed europee, e il monitoraggio dello stato di avanzamento delle politiche di settore e della loro implementazione. La collaborazione tra Mims e Politecnico di Torino rappresenta un importante passo in avanti verso la definizione di una strategia nazionale per la transizione verso Carburanti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e il Politecnico di Torino hanno sottoscritto un importante accordo di collaborazione della durata di tre anni volto ad analizzare e promuovere l’utilizzo di nuovisostenibili nel settore dei trasporti, con specifico riferimento al settore del. L’obiettivo è quello di definire, in collaborazione con ENAC, una roadmap nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del settore, la sua integrazione nelle iniziative Internazionali (UN-ICAO) ed europee, e il monitoraggio dello stato di avanzamento delle politiche di settore e della loro implementazione. La collaborazione tra Mims e Politecnico di Torino rappresenta un importante passo in avanti verso la definizione di una strategia nazionale per la transizione verso...

