SecolodItalia1 : Candidature a Latina, il dem Sensi attacca il centrodestra, Lollobrigida lo asfalta: pensa al caos del Pd… - Lunanotizie : ?? Terzo Polo, ufficializzate le candidature per Camera e Senato a Latina e Frosinone ?? Leggi qui… - News_24it : LATINA - “La scelta dei candidati di Fratelli d’Italia nella provincia di Latina è il risultato dell’esigenza di co… -

Secolo d'Italia

... Rieti, Frosinone e) seguita da Mario Raffaelli. La ministra Elena Bonetti è candidata al ... Questo l'assetto nei collegi plurinominali per lealla Camera: Lazio 1 - P01 1) Maria ...... Rieti, Frosinone e) seguita da Mario Raffaelli. La ministra Elena Bonetti è candidata al ... Questo l'assetto nei collegi plurinominali per lealla Camera: Lazio 1 " P01 1) Maria ... Candidature a Latina, Sensi attacca il centrodestra, Lollobrigida lo asfalta: pensa al caos del Pd Rifiuti, interventi nei borghi, allagamenti in città. Sono questi i temi toccati ieri dai candidati sindaco e candidati consiglieri comunali nella campagna per la rinnovazione del voto in ...Rese note le candidature a livello provinciale per le elezioni Politiche di fine settembre, arrivano anche le prime reazioni. Il sindaco di Fondi ...