SulPanaro : Camposanto, installate tredici nuove rastrelliere portabici -

SulPanaro

Sono state, infatti,in diverse zone di13 nuove rastrelliere che consentono di parcheggiare le biciclette in sicurezza grazie al supporto laterale per la chiusura del telaio. L'...Con il nuovo appalto di gestione dei cimiteri verrannole telecamere Previsto un potenziamento dei pattugliamenti della Polizia locale a fronte ...si sono consumati all'interno del... Camposanto, installate tredici nuove rastrelliere portabici Le nuove rastrelliere consentono di parcheggiare le biciclette in sicurezza grazie al supporto laterale per la chiusura del telaio ...