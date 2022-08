Campionato ucraino: partita interrotta per tre allarmi finisce dopo oltre quattro ore (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il calcio in Ucraina ai tempi della guerra. Nel corso della prima giornata del massimo Campionato Nazionale, la sfida tra Rukh Lviv e Metalist Kharkiv, è durata ben oltre quattro ore. La durata della partita è stata influenzata da ben tre interruzioni causate dagli allarmi antiaerei; tutti i componenti delle due squadre si sono rifugiati nei bunker progettati appositamente per queste emergenze. Alla fine la partita è stata vinta dal Metalist per 2-1 grazie alla rete decisiva di Pryadun al sessantaseiesimo. Sta?o si?. We Lwowie alarm przeciwpowietrzny. Wszyscy gracze, sztaby, s?dziowie, oficjele i ja w schronie. "Przebieramy si? i gramy tutaj" ?artuj? niektórzy. pic.twitter.com/uE1wiLydFT — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 24, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il calcio in Ucraina ai tempi della guerra. Nel corso della prima giornata del massimoNazionale, la sfida tra Rukh Lviv e Metalist Kharkiv, è durata benore. La durata dellaè stata influenzata da ben tre interruzioni causate dagliantiaerei; tutti i componenti delle due squadre si sono rifugiati nei bunker progettati appositamente per queste emergenze. Alla fine laè stata vinta dal Metalist per 2-1 grazie alla rete decisiva di Pryadun al sessantaseiesimo. Sta?o si?. We Lwowie alarm przeciwpowietrzny. Wszyscy gracze, sztaby, s?dziowie, oficjele i ja w schronie. "Przebieramy si? i gramy tutaj" ?artuj? niektórzy. pic.twitter.com/uE1wiLydFT — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 24, 2022 SportFace.

