Cambio ai vertici dei carabinieri di Montesarchio, il messaggio del sindaco di Bucciano Matera

Tempo di lettura: < 1 minuto

"Porgo un riconoscente saluto al Tenente Colonnello Leonardo Madaro per l'impegno profuso in questi anni sul territorio e tradottosi in brillanti operazioni di contrasto alla criminalità organizzata". Così il sindaco di Bucciano, Domenico Matera, nel commentare l'avvicendamento ai vertici della Compagnia carabinieri di Montesarchio con l'uscita di Madaro, destinato alla Polizia militare di Napoli, e l'arrivo, ai vertici della Compagnia montesarchiese, del Capitano Virginia Coni. "Saluto contestualmente l'insediamento della prima donna al Comando della Compagnia carabinieri di Montesarchio. Certo di come la determinazione tipicamente femminile potrà rappresentare, come consueto – conclude il ...

