Calendario Europei basket 2022: programma, orari, tv. Tutte le partite giorno per giorno (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dal 1° al 18 settembre la palla a spicchi sarà la protagonista per l'edizione 2022 degli Europei. Il basket continentale si esibirà nella sua miglior versione. Assisteremo a una format itinerante, con le formazioni impegnate in Georgia, Germania, Italia e Repubblica Ceca. Spetterà poi al territorio tedesco ospitare la fase finale. Per essere più precisi, i gironi saranno a Tbilisi, Colonia, Milano e Praga, mentre dagli ottavi alla finale il riferimento sarà Berlino. La formula è la seguente: quattro gironi da sei squadre, approdano alla fase a eliminazione diretta le prime quattro e poi si va avanti. L'Italia di Gianmarco Pozzecco è stata inserita nel gruppo C insieme a Ucraina, Gran Bretagna, Croazia, Grecia ed Estonia. Gli azzurri faranno il loro esordio il 2 settembre contro gli estoni, giocheranno nel ...

