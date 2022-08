Calenda, Renzi e la necessaria e urgente strategia per il dopo voto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ora che le liste elettorali calendian-Renziane sono state presentate – intorno all’unico programma politico senza ricchi premi né cotillon, tranne quella piccola sciocchezza della gita scolastica obbligatoria a Roma – il Terzo polo draghista dovrà rispondere alla domanda più ricorrente tra coloro che il 25 settembre pensano di votarlo in quanto unico argine liberaldemocratico al bipopulismo italiano. La domanda è questa: un minuto dopo le elezioni, Carlo Calenda e Matteo Renzi si saluteranno e andranno per conto proprio, amici-nemici come prima? Io penso di no, così come pensavo, più o meno da solo e anche contro le loro intenzioni, che invece fosse inevitabile, oltre che necessario, che i due si alleassero. Ma cerchiamo di capire che cosa succederà il 26 settembre, il giorno successivo il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ora che le liste elettorali calendian-ane sono state presentate – intorno all’unico programma politico senza ricchi premi né cotillon, tranne quella piccola sciocchezza della gita scolastica obbligatoria a Roma – il Terzo polo draghista dovrà rispondere alla domanda più ricorrente tra coloro che il 25 settembre pensano di votarlo in quanto unico argine liberaldemocratico al bipopulismo italiano. La domanda è questa: un minutole elezioni, Carloe Matteosi saluteranno e andranno per conto proprio, amici-nemici come prima? Io penso di no, così come pensavo, più o meno da solo e anche contro le loro intenzioni, che invece fosse inevitabile, oltre che necessario, che i due si alleassero. Ma cerchiamo di capire che cosa succederà il 26 settembre, il giorno successivo il ...

