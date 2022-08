Calciomercato Roma, mirino su Torino per il centrocampista: piacciono Lukic e Zakaria (Di mercoledì 24 agosto 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi cercano un centrocampista e avrebbero puntato il mirino su Torino. piacciono Lukic e Zakaria Il grave infortunio a Wijnaldum ha cambiato i piani della Roma sul fronte Calciomercato. Ora va infatti trovato un centrocampista che possa sostituire l’olandese e, come riportato dal Corriere dello Sport, il mirino del club giallorosso sarebbe puntato su Torino. Sulla sponda bianconera piace infatti Denis Zakaria che potrebbe vedere il suo spazio restringersi con il possibile arrivo alla Juventus di Paredes. Dalla parte granata, invece, la Roma segue Sasa Lukic che nelle ultime ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022): i giallorossi cercano une avrebbero puntato ilsuIl grave infortunio a Wijnaldum ha cambiato i piani dellasul fronte. Ora va infatti trovato unche possa sostituire l’olandese e, come riportato dal Corriere dello Sport, ildel club giallorosso sarebbe puntato su. Sulla sponda bianconera piace infatti Denische potrebbe vedere il suo spazio restringersi con il possibile arrivo alla Juventus di Paredes. Dalla parte granata, invece, lasegue Sasache nelle ultime ...

