Calciomercato Milan, Maldini ha deciso: individuato il nuovo centrocampista! (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Milan è da tempo alla ricerca di un innesto per il proprio reparto centrale. Durante l’estate erano emersi nomi celebri come quello di Renato Sanches, obiettivo poi sfumato a causa dell’interessamento del PSG che hanno finito per tesserarlo offrendo 20 milioni al Lille e 6 milioni a stagione al giocatore. Cifre proibitive per la società rossonera che ha deciso quindi di puntare su Jean Onana. Il mediano camerunense attualmente in forze al Bordeaux, sarebbe disposto a trasferirsi al Milan anche a causa della situazione non facile che la società francese sta attraversando. Onana Milan Bordeaux Il Bordeaux è retrocesso in seconda divisione nello scorso campionato ma rischia di scendere persino in terza divisione a causa della sua situazione debitoria. Il Milan, come riportato dalla ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilè da tempo alla ricerca di un innesto per il proprio reparto centrale. Durante l’estate erano emersi nomi celebri come quello di Renato Sanches, obiettivo poi sfumato a causa dell’interessamento del PSG che hanno finito per tesserarlo offrendo 20 milioni al Lille e 6 milioni a stagione al giocatore. Cifre proibitive per la società rossonera che haquindi di puntare su Jean Onana. Il mediano camerunense attualmente in forze al Bordeaux, sarebbe disposto a trasferirsi alanche a causa della situazione non facile che la società francese sta attraversando. OnanaBordeaux Il Bordeaux è retrocesso in seconda divisione nello scorso campionato ma rischia di scendere persino in terza divisione a causa della sua situazione debitoria. Il, come riportato dalla ...

