Calciomercato Milan, il Torino spinge per il ritorno di Pobega: la situazione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Calciomercato Milan: il Torino vorrebbe fortemente il ritorno di Pobega in granata, ipotesi gradita anche al centrocampista Come riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri il d.s. del Torino Davide Vagnati ha chiamato Massara chiedendo nuovamente il prestito di Tommaso Pobega. Questo il succo del discorso secondo Tuttosport: «Da noi gioca e con Juric si valorizzerà ancora di più. Tenetelo presente…». Il Milan ci ripenserà e nei prossimi giorni darà una risposta. Il ds ne dovrà parlare. Al momento il giocatore ha un valore economico altro tra i 12 e i 15 milioni, ma se dovesse restare a lungo in panchina il Milan rischierebbe di perdere un patrimonio importante. Il Torino sarebbe disposto a proporre ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022): ilvorrebbe fortemente ildiin granata, ipotesi gradita anche al centrocampista Come riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri il d.s. delDavide Vagnati ha chiamato Massara chiedendo nuovamente il prestito di Tommaso. Questo il succo del discorso secondo Tuttosport: «Da noi gioca e con Juric si valorizzerà ancora di più. Tenetelo presente…». Ilci ripenserà e nei prossimi giorni darà una risposta. Il ds ne dovrà parlare. Al momento il giocatore ha un valore economico altro tra i 12 e i 15 milioni, ma se dovesse restare a lungo in panchina ilrischierebbe di perdere un patrimonio importante. Ilsarebbe disposto a proporre ...

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, no del @girondins al prestito di #Onana. I rossoneri decideranno se presentare un’offert… - TMit_news : #Milan a un passo dall'acquisizione di Jan-Carlo #Simic, uno dei migliori difensori ???? visti all'ultimo Europeo U17… - lucabianchin7 : Il Bordeaux per Jean #Onana non concede il prestito. Il #Milan deve decidere se acquistarlo a titolo definitivo opp… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Rinnovo #Krunic, a giorni l'annuncio ufficiale - #ACMilan #Milan #SempreMilan - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: L'ombra del Chelsea su #Leao. Ma lui e il #Milan fanno muro -