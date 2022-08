Calciomercato Milan – Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco, le ultime (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cristiano Ronaldo aspetta di conoscere il proprio futuro in questo Calciomercato e qualcuno aveva avanzato anche l'ipotesi Milan: le ultime. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 agosto 2022)aspetta di conoscere il proprio futuro in questoe qualcuno aveva avanzato anche l'ipotesi: le

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, no del @girondins al prestito di #Onana. I rossoneri decideranno se presentare un’offert… - TMit_news : #Milan a un passo dall'acquisizione di Jan-Carlo #Simic, uno dei migliori difensori ???? visti all'ultimo Europeo U17… - lucabianchin7 : Il Bordeaux per Jean #Onana non concede il prestito. Il #Milan deve decidere se acquistarlo a titolo definitivo opp… - Yuro_23 : RT @cmdotcom: #Milan, fase di riflessione su #Onana. Previsti nuovi contatti per #Vranckx - infoitsport : TWITCH - Calciomercato Milan: Onana in pole -