Calciomercato Milan – Chelsea su Leao, ma i rossoneri fanno muro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rafael Leao non lascerà il Milan in questo Calciomercato estivo, sebbene il Chelsea sia molto interessato. Presto si parlerà di rinnovo Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rafaelnon lascerà ilin questoestivo, sebbene ilsia molto interessato. Presto si parlerà di rinnovo

TMit_news : #Milan a un passo dall'acquisizione di Jan-Carlo #Simic, uno dei migliori difensori ???? visti all'ultimo Europeo U17… - lucabianchin7 : Il Bordeaux per Jean #Onana non concede il prestito. Il #Milan deve decidere se acquistarlo a titolo definitivo opp… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, primo incontro per il rinnovo di Sandro #Tonali ???? - saIva___ : RT @lucabianchin7: La richiesta del Bordeaux per #Onana: 6 milioni più 1 di bonus più una percentuale sulla rivendita. No definitivo al pre… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: '@ChelseaFC su @RafaeLeao7, la verità. Le mosse di @Inter e @acffiorentina' | #VIDEO - #Calciomercato @acmilan #ACMilan #… -