Calciomercato Milan, beffa inattesa per Maldino: il colpo è sfumato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Milan deve ancora piazzare due colpi tuttavia la trattativa per l’obiettivo seguito da tempo è saltata: Maldini cambia strategia. Ancora due colpi, da piazzare entro il primo settembre. Il Milan, in questi giorni, sta lavorando in maniera intensa al fine di regalare ulteriori innesti al tecnico Stefano Pioli prima della conclusione della sessione estiva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildeve ancora piazzare due colpi tuttavia la trattativa per l’obiettivo seguito da tempo è saltata: Maldini cambia strategia. Ancora due colpi, da piazzare entro il primo settembre. Il, in questi giorni, sta lavorando in maniera intensa al fine di regalare ulteriori innesti al tecnico Stefano Pioli prima della conclusione della sessione estiva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, no del @girondins al prestito di #Onana. I rossoneri decideranno se presentare un’offert… - TMit_news : #Milan a un passo dall'acquisizione di Jan-Carlo #Simic, uno dei migliori difensori ???? visti all'ultimo Europeo U17… - lucabianchin7 : Il Bordeaux per Jean #Onana non concede il prestito. Il #Milan deve decidere se acquistarlo a titolo definitivo opp… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Difesa, nuova idea di #Maldini e #Massara: il punto - #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Difesa, nuova idea di #Maldini e #Massara: il punto - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -