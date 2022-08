Calciomercato Juventus, nuovo sondaggio per Renan Lodi: la risposta dell’Atletico Madrid (Di mercoledì 24 agosto 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri seguono con attenzione Renan Lodi e avrebbero fatto un nuovo sondaggio per il terzino La Juventus, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe tornata con decisione sulle tracce di Renan Lodi, ritenuto il rinforzo numero uno per la fascia sinistra. Nuovi sondaggi per l’esterno brasiliano, accostato ai bianconeri da diverse sessioni di mercato ormai. L’Atletico Madrid, detentore del cartellino, ha però seccamente rifiutato ogni proposta, ritenendo il giocatore un elemento fondamentale nello scacchiere di Simeone. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022): i bianconeri seguono con attenzionee avrebbero fatto unper il terzino La, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe tornata con decisione sulle tracce di, ritenuto il rinforzo numero uno per la fascia sinistra. Nuovi sondaggi per l’esterno brasiliano, accostato ai bianconeri da diverse sessioni di mercato ormai. L’Atletico, detentore del cartellino, ha però seccamente rifiutato ogni proposta, ritenendo il giocatore un elemento fondamentale nello scacchiere di Simeone. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc ha l’accordo con l’@OM_Officiel per #Milik - DiMarzio : .@juventusfc, avanza #Milik per l'attacco. Adesso si procederà per arrivare alla chiusura. ?? #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc cerca l'accordo col @PSG_inside per #Paredes: ci pensa anche la @OfficialASRoma ?? - Fprime86 : RT @GiovaAlbanese: Tommaso #Mancini, attaccante classe 2004, al J Medical per le visite. #Juventus #calciomercato - serieApallone : Milik alla Juventus: i dettagli dell'affare: Milik va alla Juventus. Dopo anni di att...... leggi di più sul sito… -