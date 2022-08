Calciomercato Juventus, Milik il prescelto per l’attacco: cifre e dettagli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero virato su Milik per l’attacco. cifre e dettagli Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Arkadiusz Milik è il profilo numero uno per la Juventus per rinforzare l’attacco in questa sessione di mercato. Ciò è dovuto alle cifre in ballo relativamente basse: 2 milioni per il prestito più 8 per il riscatto, oltre a 3,5 milioni di ingaggio che spetterebbero all’ex Napoli. La Juve, prima di dare l’assalto definitivo e chiudere l’affare, vuole aspettare ancora un po’ per capire se possono esserci le condizioni per puntare nuovamente su Depay. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022): i bianconeri avrebbero virato superCome riportato da La Gazzetta dello Sport, Arkadiuszè il profilo numero uno per laper rinforzarein questa sessione di mercato. Ciò è dovuto allein ballo relativamente basse: 2 milioni per il prestito più 8 per il riscatto, oltre a 3,5 milioni di ingaggio che spetterebbero all’ex Napoli. La Juve, prima di dare l’assalto definitivo e chiudere l’affare, vuole aspettare ancora un po’ per capire se possono esserci le condizioni per puntare nuovamente su Depay. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News ...

