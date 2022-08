Calcio | Serie A Fabbri arbitra Lazio - Inter | Juve - Roma a Irrati

Gazzetta_it : Fair Play finanziario, Uefa pronta a punire Juve, Inter e Roma - Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Juventus 0-1, rete di Rabiot A. (JUV) - Gazzetta_it : La decisione della Giana Erminio dopo la retrocessione: 'Ingresso gratis per tutta la stagione' - figurinepanini : CALCIATORI ANTEPRIMA è ora disponibile! Il campionato di calcio 2022-23 in anteprima: scopri la collezione con tut… - sportli26181512 : Serie A, gli arbitri della 3° giornata: Lazio-Inter a Fabbri, Irrati dirige la Roma: Fiorentina-Napoli a Livio, Man… -

Eurosport IT

ROMA - Se esiste un lato positivo negli episodi sfortunati, la Roma può cercarlo dentro a Lorenzo Pellegrini : l'infortunio di Zaniolo , pesante da digerire anche se non doloroso come quello di ...Ecco le valutazioni della Gazzetta alle direzioni delle gare della seconda giornata di campionato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ... Calcio, Serie A: Il pronostico del CIES: Inter campione davanti al Milan, Juventus quarta Milan-Bologna affidata a Manganiello, Fiorentina-Napoli a Marinelli ROMA (ITALPRESS) - Sarà Michael Fabbri a dirigere Lazio-Inter, anticipo della ...Roma, 24 ago. - Michael Fabbri è l'arbitro designato per dirigere Lazio-Inter anticipo della terza giornata di Serie A, in programma venerdì 26 agosto alle 20.4 ...