Calcio: obiettivo mondiale per le azzurre, 24 convocate per match con Moldova e Romania (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Vincere le ultime due gare del girone per conquistare il pass per il mondiale che si disputerà tra un anno in Australia e Nuova Zelanda. È questa la missione della Nazionale Femminile, pronta a ripartire dopo l'Europeo e a riprendere il cammino interrotto a metà aprile con la vittoria in Svizzera che ha permesso alle azzurre di conquistare il primo posto del girone ai danni delle elvetiche. Domenica l'Italia si radunerà a Coverciano per iniziare la preparazione in vista dei fondamentali impegni contro Moldova e Romania. Venerdì 2 settembre a Chisinau (ore 17.30 italiane, diretta su Rai 2) la squadra di Milena Bertolini affronterà le moldave, battute 3-0 nella gara d'andata disputata a Trieste, mentre martedì 6 settembre (ore 18.30, diretta su Rai Sport + HD) allo stadio ‘Paolo Mazza' di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Vincere le ultime due gare del girone per conquistare il pass per ilche si disputerà tra un anno in Australia e Nuova Zelanda. È questa la missione della Nazionale Femminile, pronta a ripartire dopo l'Europeo e a riprendere il cammino interrotto a metà aprile con la vittoria in Svizzera che ha permesso alledi conquistare il primo posto del girone ai danni delle elvetiche. Domenica l'Italia si radunerà a Coverciano per iniziare la preparazione in vista dei fondamentali impegni contro. Venerdì 2 settembre a Chisinau (ore 17.30 italiane, diretta su Rai 2) la squadra di Milena Bertolini affronterà le moldave, battute 3-0 nella gara d'andata disputata a Trieste, mentre martedì 6 settembre (ore 18.30, diretta su Rai Sport + HD) allo stadio ‘Paolo Mazza' di ...

Gazzetta_it : #Milan, ecco #Vranckx: dal conto in sospeso con De Ketelaere al paragone con Witsel - occhio_notizie : Obiettivo #Reguilon per la #Lazio - zeroindondottaa : @infondoalcuor È semplicemente obiettivo, non capace ma obiettivo. Consapevole che giochiamo da schifo. Si caga sot… - Fantacalcio : Sassuolo, Pinamonti: 'Dionisi fondamentale per me. L'obiettivo è segnare sempre di più' - ggiuve1897 : @AzzoJacopo Fate leggere ad Allegri le parole di Guardiola, magari capisce che non basta 'passare la palla a quello… -