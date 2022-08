Calcio femminile, Milena Bertolini confermata sulla panchina dell’Italia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma – Dopo aver ufficializzato i tecnici delle Nazionali Giovanili Maschili, il Club Italia rende oggi noti i nomi degli allenatori che guideranno nella prossima stagione le Nazionali Femminili. Come commissario tecnico della Nazionale femminile è stata confermata Milena Bertolini, che a inizio settembre sarà chiamata a blindare la qualificazione al prossimo Mondiale. Sale dall’Under 17 all’Under 23 Nazzarena Grilli e cambiano panchina anche Selena Mazzantini e Jacopo Leandri, che passano rispettivamente dall’Under 23 all’Under 19 e dall’Under 16 all’Under 17. Nella passata stagione allenatrice in seconda nell’Under 19, Viviana Schiavi avrà il compito di guidare l’Under 16. Gli impegni 2022/23. Reduce dalla delusione per l’eliminazione prematura nel Campionato Europeo, la Nazionale ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma – Dopo aver ufficializzato i tecnici delle Nazionali Giovanili Maschili, il Club Italia rende oggi noti i nomi degli allenatori che guideranno nella prossima stagione le Nazionali Femminili. Come commissario tecnico della Nazionaleè stata, che a inizio settembre sarà chiamata a blindare la qualificazione al prossimo Mondiale. Sale dall’Under 17 all’Under 23 Nazzarena Grilli e cambianoanche Selena Mazzantini e Jacopo Leandri, che passano rispettivamente dall’Under 23 all’Under 19 e dall’Under 16 all’Under 17. Nella passata stagione allenatrice in seconda nell’Under 19, Viviana Schiavi avrà il compito di guidare l’Under 16. Gli impegni 2022/23. Reduce dalla delusione per l’eliminazione prematura nel Campionato Europeo, la Nazionale ...

