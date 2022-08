Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le sfide con Moldavia e Romania (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono stati diramati i nomi delle 24 convocate della Nazionale italiana di Calcio femminile per i match contro Moldavia e Romania, validi per le qualificazioni ai Mondiali: si inizia venerdì 2 settembre a Chisinau, in Moldavia, si chiude martedì 6 a Ferrara contro la Romania. Con due vittorie sarebbe certa la qualificazione diretta al torneo iridato: Milena Bertolini, CT dell’Italia, ha convocato 24 calciatrici. Non ci saranno le infortunate Sara Gama e Barbara Bonansea, tornano in azzurro, invece, dopo aver saltato gli Europei Soffia, Glionna, Greggi e Cantore. LE convocate dell’Italia Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono stati diramati i nomi delle 24della Nazionale italiana diper i match contro, validi per le qualificazioni ai Mondiali: si inizia venerdì 2 settembre a Chisinau, in, si chiude martedì 6 a Ferrara contro la. Con due vittorie sarebbe certa la qualificazione diretta al torneo iridato: Milena Bertolini, CT, ha convocato 24 calciatrici. Non ci saranno le infortunate Sara Gama e Barbara Bonansea, tornano in azzurro, invece, dopo aver saltato gli Europei Soffia, Glionna, Greggi e Cantore. LEPortieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), ...

